Vineri, 8 mai, de la ora 13:00, vă așteptăm la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș ca să îi susțineți pe cei doi participanți din cadrul Takeover Day – Ediția specială pentru adulți!

Liliana Szasz s-a născut în anul 1948 în patul bunicii din Borlești, jud. Satu Mare. Cariera a urmat-o în domeniul juridic, în Baia Mare, lucrând 38 de ani în Inspectoratul Școlar Județean, Direcția Muncii și alte instituții.

În cadrul Takeover Day, plecând de la colecția personală de revista Dilema și de la câteva amintiri de preț cu tatăl ei, Lili studiază viața Mariei Tănase. În timpul liber, Lili preferă mișcarea în aer liber și grădinăritul.

Alexandru Costin este inginer constructor, specializat în învelitori speciale de tablă, dar este pasionat de geologie și istorie. În carieră, a lucrat la reabilitarea sau construcția Castel Karoly, Castel Transylvania restaurant, Sediu Aedilis, Casa Dobran Luptei 14. Pentru Takeover Day, ne va prezenta o figură remarcabilă, Ignac von Born. Când nu studiază câte ceva, Alex gătește. Rar, dar foarte bine, spune el.

Takeover Day este un program derulat sub egida asociației britanice Kids in Museums, ajuns acum în al patrulea an de implementare în muzeul nostru. Timp de o lună, participanții învață despre meseriile din muzeu și lucrează la un proiect propriu.