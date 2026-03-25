Un grup de persoane private de libertate din cadrul Penitenciarul Baia Mare a participat, recent, la un atelier practic organizat în colaborare cu Liceul Tehnologic Special Baia Mare și Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș. Activitatea a avut ca temă prepararea colăceilor și a cocuților cu brânză, folosind un cuptor tradițional.

Demersul a urmărit dezvoltarea competențelor sociale și practice ale participanților, familiarizarea acestora cu patrimoniul cultural maramureșean, dar și stimularea motivației pentru schimbare prin învățare directă și asumarea responsabilă a sarcinilor.





Reprezentanții instituției au subliniat importanța unor astfel de activități educative în procesul de reintegrare socială, acestea contribuind la dobândirea unor abilități utile și la consolidarea valorilor comunitare.

Organizatorii au transmis mulțumiri partenerilor implicați pentru sprijinul acordat și pentru implicarea în promovarea unor programe educative cu impact pozitiv.