Duminici, 21 iunie a.c., polițiștii maramureșeni au dat curs invitației Ansamblului Folcloric Național Transilvania și s-au alăturat cu entuziasm activităților organizate în cadrul evenimentului „Cu ia pe bicicletă”.

Îmbinând respectul pentru tradiție și promovând un stil de viață sănătos, dar și responsabili, polițiștii au parcurs un traseu cu bicicleta.

Printre polițiștii participanți s-a numărat și adjunctul șefului Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, comisar șef de poliție Gherman Mihai. Înzestrat cu simț estetic, iubitor de tradiții și profund implicat în viața comunității, acestuia i-a fost atribuit rolul de jurat. Astfel, împreună cu ceilalți membri ai juriului, a apreciat și deliberat pentru „Cea mai înstruțată bicicletă” și „Cea mai frumoasă cămeșă”.

Polițiștii au mărturisit că poartă cu mândrie straiele de sărbătoare întrucât reprezintă o mărturie vie a trecutului, o confirmare a valorilor noastre românești, dar și o cale de a le transmite următoarelor generații că autenticitatea este esența care păstrează tradițiile nealterate și oamenii aproape.