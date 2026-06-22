Damian Drăghici va fi prezent pe 26 iunie, de la ora 17:00, în Piața Cetății din Baia Mare, unde va participa la un dialog deschis cu publicul despre alegerile care ne modelează viața, presiunea socială, vulnerabilitate, disciplină și puterea de a depăși momentele dificile. Întâlnirea face parte din seria de evenimente dedicate Zilei Internaționale de Luptă Împotriva Abuzului și Traficului Ilicit de Droguri și își propune să transmită un mesaj de responsabilitate, speranță și încredere în propriile forțe.