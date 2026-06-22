Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben valabilă astăzi, între orele 13:40 și 16:00, pentru mai multe localități din județul Maramureș.

Sunt vizate orașul Cavnic și comunele Cernești, Băiuț și Desești, unde meteorologii anunță averse torențiale, cu acumulări de apă de 15-25 l/mp, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu rafale de 50-60 km/h și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele expuse fenomenelor meteo severe, să nu se adăpostească sub copaci și să își asigure bunurile care pot fi afectate de vântul puternic sau de căderile de grindină.