Astăzi, 22 iunie, se împlinesc 24 de ani de la trecerea la cele veșnice a Ion Petreuș, una dintre cele mai iubite și reprezentative voci ale folclorului maramureșean și românesc.

Cu această ocazie, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” i-a adus un pios omagiu artistului, subliniind că moștenirea sa artistică rămâne vie prin cântecele și valorile autentice pe care le-a promovat de-a lungul întregii sale cariere.

„Se împlinesc 24 de ani de când artistul a trecut la cele veșnice, însă cântecele sale, dragostea pentru tradiție și moștenirea culturală pe care ne-a lăsat-o continuă să dăinuie peste timp. Prin glasul său inconfundabil și prin devotamentul față de valorile autentice ale satului românesc, Ion Petreuș a devenit un simbol al Maramureșului și o sursă de inspirație pentru generații întregi de artiști”, au transmis reprezentanții ansamblului.

Instituția îi mulțumește marelui interpret pentru contribuția adusă patrimoniului cultural românesc și pentru lumina pe care a lăsat-o în sufletele iubitorilor de folclor.

Născut în inima Maramureșului, Ion Petreuș a rămas în memoria publicului prin interpretările sale autentice și prin promovarea neobosită a tradițiilor maramureșene, fiind considerat unul dintre cei mai valoroși ambasadori ai muzicii populare românești.

La 24 de ani de la dispariția sa, vocea lui Ion Petreuș continuă să răsune în casele românilor, iar numele său rămâne sinonim cu autenticitatea, dragostea de neam și respectul pentru tradiție.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!