Duminică, 19 iulie, a șaptea după Rusalii, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la la Parohia Ortodoxă Borșa II, Protopopiatul Vișeu, unde va săvârși și slujba de târnosire a bisericii.

Duminică, 19 iulie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă Scărișoara, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.

Luni, 20 iulie, de sărbătoarea închinată Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Dragomirești, Protopopiatul Vișeu, cu ocazia serbării hramului așezământului monahal.

Luni, 20 iulie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va sluji la Mănăstirea Dealu Mare, Protopopiatul Lăpuș, cu ocazia serbării hramului așezământului monahal.