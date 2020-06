Romania este o tara cu unele dintre cele mai spectaculoase drumuri din Europa.

Cei de la Top Gear au declarat Transfagarasanul „cel mai bun drum pentru condus din lume„, insa Romania are mult mai mult de oferit decat aceasta portiune deja celebra: Valea Cernei, pasul Tihuta, superba vale a Oltului, Transbucegi sau Cazanele Dunarii sunt doar cateva exemple de drumuri care au intrat in topul ODAT pentru ca taie rasuflarea soferilor cu peisajele asternute in cale. Multe dintre aceste drumuri sunt dificil de strabatut si sunt recomandate soferilor cu experienta, dar fiecare kilometru parcurs merita din plin.

Top 10 drumuri spectaculoase din Romania

10. Valea Cernei – DN67



Traseu intreg: Targu Jiu – Tismana – Baia de Arama – Baile Herculane

Lungime: 106 km

Durata traseu: 2 ore

Traseu si imagini Valea Cernei

Portiunea din DN67 de pe valea Cernei are o lungime totala de 106 km si poate fi parcursa cu masina in aproximativ 2 ore, in conditii ideale de trafic. Aceasta portiune pitoreasca de drum de peste 100 de kilometri porneste din Targu Jiu si trece prin Tismana, Baia de Arama pana la Baile Herculane. Relieful este de tip defileu, lung de 40 de km, ce strabate muntii. Pe traseu se afla si Parcul National Domogled Valea Cernei, cunoscut pentru faptul ca include peste 700 de pesteri.

Valea Cernei intra in top pe locul 10 pentru peisajele impresionante si bogatia culturala a zonei pe care o strabate. Pentru cei care aleg sa conduca pe acest traseu ca optiune de vacanta, exista si o serie de obiective turistice ce nu trebuie ratate:

Manastirea Tismana;

Baia de Arama;

Trecatoarea dintre Oltenia si Banat, situata la 1050 m altitudine;

Parcul national Domogled Valea Cernei;

Cascada Vanturatoarea;

Cheile Pasnei.

Scurt preview asupra drumului pe Valea Cernei:

9. Pasul Tihuta – E58

Traseu intreg: Bistrita – pasul Tihuta – Vatra Dornei

Lungime: 82 km

Durata traseu: 1,5 ore

Traseu si imagini Pasul Tihuta



Acest traseu pitoresc care trece prin apropierea pasului Gradinita, pasului Mestecanis, Paltinis si Creanga este un vechi drum comercial lung de 82 de km care poate fi parcurs in aproximativ 1,5 ore in conditii ideale de trafic. Drumul care leaga aceste doua destinatii a fost construit la initiativa Armatei Austro-Ungare, in perioada 1812-1817, iar apoi betonat si asfaltat incepand cu 1969.

Pasul Tihuta se afla la o altitudine maxima de 1227 m si este traversat de doua drumuri europene: E58 si E676.

Obiective turistice in zona:

Piatra Fantanele;

Lacul de acumulare Colibita;

Scurt preview asupra drumului prin Pasul Tihuta:

8. Valea Oltului – DN7

Traseu intreg: Boita – Defileul Oltului – Cozia – Caciulata – Calimanesti – Ramnicu Valcea

Lungime: 76 km

Durata traseu: 1 ora si 15 minute

Traseu si imagini Valea Oltului



Valea Oltului este unul dintre cele mai cunoscute si circulate drumuri pitoresti din Romania. Valea Oltului este adesea alternativa folosita de soferii care se indreapta spre Arad si vama Nadlac ce vin din zonele estice ale tarii.

Drumul ce trece printre munti urmarind defileul Oltului poate fi parcurs in 1 ora si 15 minute, in cazul in care drumul nu este aglomerat. Aceasta portiune de drum obisnuia sa fie cunoscuta drept foarte periculoasa din cauza faptului ca multe TIR-uri alegeau acest traseu, iar depasirile pe portiunile de drum din defileul Oltului sunt uneori extrem de periculoase. In prezent, drumul este mult mai putin circulat de TIR-uri, acestea alegand varianta de traseu prin Craiova.

Defileul Oltului in sine se intinde intre Turnu Rosu si Cozia, avand o lungime de 47 km. De-a lungul traseului exista o serie de hidrocentrale si centrale baraj: Gura Lotrului, Calimanesti sau Turnu, recunoscuta pentru inaltimea sa de peste 40 de metri.

Defileul Oltului este si o bine cunoscuta zona turistica cu obiective precum:

Parcul National Cozia;

Manastirea Cozia si manastirea Turnu;

Statiunile Calimanesti si Caciulata;

Castrul Roman Arutela.

Scurt preview asupra drumului prin Valea Oltului:

7. Transbucegi – DN 713

Traseu intreg: intre DN 71 si platoul Bucegi

Lungime: 17 km

Durata traseu: 27 minute

Traseu si imagini Transbucegi

Unul dintre cele mai noi drumuri intrate in topul www.ODAT.ro, Transbucegiul a fost construit intre 2010 si 2014. Motivul pentru care aceasta portiune relativ scurta de drum merita mentionata este faptul ca strabate o zona pitoreasca din platoul Bucegi, la 1925 metri altitudine.

Soseaua Transbucegi este cunoscuta Alternativ si ca Drumul Babelor si face legatura intre Sinaia si Targoviste, trecand pe langa Cabana Cuibul Dorului, saua Dichiu, Cabana Diciu si Platoul Bucegi in zona Cabana Piatra Arsa.

Scurt preview asupra drumului prin Transbucegi:

6. Cheile Bicazului – DN12C, DN15B, DN15C

Traseu intreg: Gheorghieni – Lacul Rosu – Cheile Bicazului – Bicaz – Lacul Bicaz – Targu Neamt

Lungime: 145 km

Durata traseu: 3 ore

Traseu si imagini Cheile Bicazului



Unul dintre cele mai lungi drumuri din top, Cheile Bicazului este o portiune de sosea care in conditii ideale este parcursa in 3 ore, iar cu pauze de poze si aglomeratie, poate ajunge pana la 4 ore.

Cheile ce leaga Transilvania de Moldova au o lungime de 8 km si se afla pe sectiunea Lacul Rosu – Satul Bicazul Ardelean. Constructia drumului ingust dintre chei a inceput in anul 1912.

In zona se afla si un parc national Cheile Bicazului – Hasmas, cu arii protejate prin lege. Pitorescul acestei zone este dat de serpentinele de o frumusete deosebita si de peretii de calcar ai stancilor ce ascund unele dintre cele mai frumoase pesteri si avene din tara.

Obiective turistice in zona:

Rezervatia Cheile Sugaului;

Cheile Laposului cu Piatra Altarului;

Pestera Tunel;

Varful Hasmasu Mare;

Statiunea Lacu Rosu;

Lacul Bicaz.

Scurt preview asupra drumului prin Cheile Bicazului:

5. Pasul Buzau – DN10

Traseu intreg: Intorsura Buzaului – Barajul Siriu – Nehoiu – Buzau

Lungime: 116 km

Durata traseu: 2 ore

Traseu si imagini Pasul Buzau



Intreg drumul DN10 este considerat unul dintre cele mai pitoresti din tara. Acest drum de legatura intre Brasov si Buzau trece prin superbul pas al Buzaului si se numara printre cele mai spectaculoase tronsoane din tara, deschis pe tot parcursul anului.

Pasul Buzau este o trecătoare situată la 670 m altitudine, leagand orasul Nehoiu de Depresiunea Intorsura Buzaului. Ca si celelalte drumuri din acest top, pasul Buzau poate fi uneori dificil de navigat, de aceea soferilor li se recomanda precautie si atentie sporita.

Serpentinele drumului dinspre lacul de acumulare Siriu sunt ravasitoare pentru sofer, care se poate simti oricand pilot de cursa, mai ales pentru faptul ca acesta este unul dintre cele mai libere drumuri asfaltate care traverseaza Carpatii spre Brasov.

Obiective turistice din zona:

Barajul Siriu;

Rezervatia Valea Zimbrilor;

Cascada Pruncea.

Scurt preview asupra drumului prin Pasul Buzau:

4. Transrarau – DJ 175B

Traseu intreg: Pojorata – Chiril

Lungime: 27 km

Durata traseu: 45 minute



Traseu si imagini Transrarau

Transraraul este cel mai nou drum montan romanesc asfaltat si poate fi strabatut in conditii ideale in mai putin de o ora. Este vorba insa de 45 de minute de poveste pe „Drumul Comorilor”, asa cum mai este cunoscut. Din loc in loc au fost amenajate refugii pentru turistii care vor sa admire piscurile muntilor si padurile lor, vaile primejdioase si serpuitul soselei. Altitudinea maxima la care ajunge Transraraul este de 1400 metri.

Comorile la care face referire denumirea populara sunt comori ale naturii, peisaje pitoresti greu de egalat:

Pietrele Doamnei;

Piatra Soimului;

Stancile Adam si Eva;

Izvorul Giumalau.

Scurt preview asupra drumului prin Transrarau:

3. Cazanele Dunarii – DN57

Traseu intreg: Pojejena – Dubova – Orsova – Portile de Fier – Drobeta Turnu Severin

Lungime: 141 km

Durata traseu: 2,5 ore



Traseu si imagini Cazanele Dunarii



Acest traseu poate fi strabatut in 2.5 ore in conditii ideale, poate creste in functie de trafic si popasuri si are o dificultate usoara si medie in zonele de serpentine.

Soseaua care trece pe aici este marginita de malul abrupt al apei si de un perete stancos, oferind o imagine deosebita a naturii. În plus, aici poţi vedea şi Chipul lui Decebal, săpat în stâncă, de o dimensiune impresionantă şi o mulţime de peşteri.

De pe DN57, in zona Cazanelor Dunarii se poate admira cea mai mare sculptura in piatra din Europa, inalta de 55 m si lata de 25 m, reprezentand chipul lui Decebal. De pe drumul serpuitor se pot observa Cazanele mici ale Dunarii, pe al carui defileu il urmeaza traseul.

Obiective turistice in zona:

Cazanele Mici si Mari;

Pestera Gura Ponicovei si Pestera Veterani;

Chipul lui Decebal;

Tabula Traiana;

Portile de Fier.

Scurt preview asupra drumului prin Cazanele Dunarii:

2. Transfagarasan – DN 7C

Traseu intreg: Cartisoara – Balea lac – Vidraru – Arefu

Lungime: 93 km

Durata traseu: 2,5 ore

Traseu si imagini Transfagarasan

Declarat de cei de la Top Gear cel mai frumos drum pentru condus din lume, Transfagarasanul este o portiune ce traverseaza muntii Fagaras, facand legatura intre Muntenia si Transilvania si poate fi parcursa in conditii ideale in aproximativ 2 ore si 30 min, putand ajunge la 4 ore, in functie de ritm si opriri.

Cea mai frumoasa portiune a acestui drum care atinge altitudinea de 2042 metri la Balea lac este cea intre Piscul Negru si Balea Cascada. Traseul are mai multe tunele si 27 de viaducte, la Balea Lac soseaua trece prin cel mai lung tunel din Romania (887 m), Tunelul Balea. In tunel exista o singura banda de circulatie de 6 metri latime si un trotuar de un metru latime. Tunelul nu este iluminat artificial.

Datorita dificultatii sale si a altitudinii drumul este inchis intre 01.11 si 30.06 anual. Transfagarasanul se va inchide de la kilometrul 104 – Piscu Negru, judetul Arges, pana la kilometrul 130 – Balea Cascada, judetul Sibiu.

Se recomanda verificarea prognozei meteo inainte de plecarea la drum. Portiunile de traseu din zona golului alpin sunt de dificultate mare, necesita concentrare maxima si sunt recomandate doar soferilor cu experienta, iar in zonele piemontane, dificultatea este medie.

Obiective turistice in zona:

Balea Lac;

Barajul Vidraru;

Tunelul Balea;

Cascada Balea;

Hotelul de Gheata (iarna).

Scurt preview asupra drumului prin Transfagarasan:

1. Transalpina – DN 67C

Traseu intreg: Novaci – Ranca – Obarsia Lotrului – Sugag – Sebes

Lungime: 148 km

Durata traseu: 3 ore



Traseu si imagini Transalpina

Pe locul 1 in topul realizat de www.ODAT.ro este Transalpina, drumul care ajunge la altitudinea maxima de 2145 metri altitudine, in Pasul urdele si poate fi parcurs in 3 ore fara trafic si opriri, putand ajunge pana la maxim 5 ore cu trafic si pauze. Construit intre anii 1930 si 1935 si reabilitat complet intre 2009 si 2011, acest tronson pitoresc ce strabate Muntii Parang este paralel cu valea Jiului si valea Oltului. Mai este cunoscut si ca Poteca Dracului, Drumul Regelui sau Transparangul, iar mai recent Soseaua dintre Nori.

Datorita altitudinii, Transalpina este impracticabila pe timp de iarna, intre Ranca si Obarsia Lotrului precum si intre Obarsia Lotrului si Lacul Oasa, dar vara ofera ocazia de a admira unul dintre cele mai frumoase peisaje din Romania.

Acesta portiune de sosea reuseste sa depaseasca vestitul Transfagarasan si intra in top pe locul 1 pentru faptul ca este complet reabilitat, iar drumul serpuitor duce soferii deasupra norilor, fiind cea mai inalta sosea si cea mai periculoasa sosea din Romania.

Obiective turistice in zona: