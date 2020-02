În ultimele 72 de ore, mai mulți băimăreni au fost sunați în numele Primăriei Municipiului Baia Mare, respectiv al Primarului Cătălin Cherecheș. Apelantul care s-a folosit de o instituție oficială, dar și de numele primarului de Baia Mare a fost rapid identificat, mai ales că băimărenii au reacționat rapid la aceste telefoane defăimătoare.

„Am fost atentionat azi de catre cateva zeci de persoane ca impotriva mea se deruleaza o agresiva campanie de denigrare prin telefon. Multi maramureseni sunt sunati de pe numerele de telefon 0372403377 sau 0372403327 si li se transmite ca sunt contactati din partea Primariei Baia Mare si a domnului primar Catalin Chereches. Fals. Ii multumesc domnului primar pentru faptul ca a luat rapid atitudine si a dezmintit prompt aceste calomnii. Telefoanele nu sunt date de catre Primaria Baia Mare si cu atat mai putin din partea domnului primar si la o minima cercetare am descoperit ca aceasta campanie este demarata de catre o societate comerciala din Cluj Napoca”, spune Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean maramureș, cel care era defăimat în apelurile telefonice.

Zetea spune că va actiona in instanta societatea comerciala clujeana care, fara rusine, prolifereaza minciuni si se substituie ilegal unei institutii publice.

„Sunt om politic si accept atacurile politice sau criticile de orice fel, dar nu pot accepta intruziunea in viata privata a nimanui. Nu voi permite ca viata mea privata sa fie terfelita de adversari politici si nu cred ca Romania poate progresa daca lupta politica coboara nivelul dezbaterii atat de jos. In iunie voi avea 8 ani de mandat in conducerea Consiliului Judetean Maramures (4 ani vicepresedinte si 4 ani presedinte) fara nicio pata. Am fost acuzat de multe lucruri, dar niciodata de coruptie sau ilegalitati. Stau la dispozitia oricaror institutii de ancheta, transparent, cu capul sus. Si ma mandresc cu acest lucru! De aceea, atacurile celor care stau in spatele acestei societati comerciale clujene sunt josnice si nu pot fi comandate decat de oameni slabi, fara caracter!”, a mai adăugat președintele CJ Maramureș.

Maine, la ora 12,00 Gabriel Zetea va sustine o conferinta de presa la sediul PSD Maramures în cadrul căreia va acorda presei maramuresene raspunsuri la orice intrebare legata de acest subiect!