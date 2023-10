„Nu avem idee cum s-a putut întâmpla acest lucru” a fost răspunsul oficialilor israelieni, când au fost întrebați de jurnaliștii BBC cum a fost posibil ca statul, cu toate resursele de care dispune și cu unele dintre cele mai bune servicii secrete din lume, să nu anticipeze atacul terorist de sâmbătă lansat de Hamas.

Tot la fel de surprinzător este manieră în care Hamas s-a coordonat atât de bine, stocând muniție, planificând și lansând chiar sub nasul israelienilor mii de rachete. În ciuda eforturilor conjugate ale Shin Bet, serviciul intern de informații, Mossad, serviciul extern de informații, și ale AMAN, Direcția de Informații Militare din cadrul Armatei, este uimitor cum nimeni nu a prevăzut un atac de o asemenea amploare sau, dacă au reușit să îl anticipeze, nu au putut acționa în consecință. Israelul are, fără îndoială, cele mai ramificate și mai bine finanțate servicii de informații din Orientul Mijlociu.

Are informatori și agenți în interiorul grupurilor teroriste și militante palestiniene, dar și în Liban, Siria și în alte zone de interes.

Israelul este deopotrivă recunoscut pentru asasinatele unor lideri teroriști, pe care i-a urmărit și i-a găsit, când nu se mai aștepta nimeni. Fie că vorbim de atacuri cu drone sau de explozii, precizia agenților israelieni în a-și lichida țintele a fost de-a lungul timpului lăudată.

În ceea ce privește Gaza, de-a lungul perimetrului care desparte Israelul de Fâșia Gaza, există camere de luat vederi, senzori de mișcare, iar armata patrulează constant. Gardul de sârmă ghimbată de la graniță era menit să fie o „barieră inteligentă” pentru a preveni exact tipul acesta de infiltrare care a avut loc sâmbătă.

Cu toate acestea, militanții Hamas pur și simplu au trecut peste el, au găurit sârma ghimpată sau au intrat în Israel pe mare, dar și cu parașute, eludând vigilența militarilor israelieni.

Pentru a pregăti și a lansa un astfel de atac, atât de bine coordonat și complex, care a implicat stocarea și lansarea a mii de rachete chiar sub nasul israelienilor, Hamas ar fi trebuit să aibă un nivel extrem de ridicat de securitate operațională.

Potrivit oficialilor israelieni chestionați de BBC, a fost declanșată o anchetă, însă întrebările și nelămuririle despre cum a fost posibil să se întâmple acest atac terorist „vor continua ani de zile”.

Însă curiozitatea presei nu este surprinzătoare, mai ales în contextul în care au trecut 50 de ani de la un alt atac surpriză al dușmanilor Israelului – Războiul de Yom Kippur, din octombrie 1973.

Cu toate că va trebui să răspundă întrebărilor, Israelul are alte priorități mai urgente. Trebuie să limiteze și să suprime infiltrarea palestinienilor la granițele sale sudice, să-i elimine pe teroriștii Hamas care au preluat controlul asupra mai multor localități apropiate frontierei cu Gaza.

Totodată, Israelul va trebui să își recupereze ostaticii, fie printr-o misiune armată de salvare, fie prin negocieri. Și poate cea mai mare îngrijorare pentru Israel în acest moment este posibilitatea ca acest atac să ia amploare și să se extindă în Cisiordania, atrăgând eventual luptători ai Hezbollah, o altă organizație teroristă care activează în Liban.

Grigore Ciascai