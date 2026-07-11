Muzeul Satului din Baia Mare îi invită pe iubitorii de mișcare și activități în aer liber la o după-amiază plină de aventură, distracție și voie bună. Evenimentul va avea loc duminică, 12 iulie, între orele 16:00 și 19:00 (ultima intrare la ora 18:00).

Alături de membrii Asociației Energia Mișcării și de voluntarii daco-spartani, participanții vor avea ocazia să încerce numeroase activități recreative și sportive, potrivite atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Printre atracțiile pregătite se numără:

Tiroliană;

Tir cu arcul;

Slackline;

Ninja Slacker;

Slacker Treeclimber;

Cățărat pe frânghie;

Probe de echilibru;

Târâș pe sub plasă;

Jocuri cu pistoale cu apă;

Alte provocări interactive și distractive.

Accesul în incinta Muzeului Satului se face pe baza biletului de vizitare. Pentru utilizarea tirolienei se va solicita o donație minimă de 10 lei pentru două ture, fondurile fiind destinate susținerii activităților Asociației Energia Mișcării. Participarea la toate celelalte jocuri și activități este gratuită.

Organizatorii recomandă participanților să aducă un obiect care poate fi folosit la stropit, întrucât una dintre activități va include jocuri cu apă. De asemenea, copiii sunt rugați să fie însoțiți de părinți, iar cei cu vârsta sub 9 ani vor avea nevoie de sprijinul acestora pe parcursul activităților.