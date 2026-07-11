Pe 25 iulie, începând cu ora 19.00, Preluca Sunray vă invită la Sunset Symphony, un concert special în aer liber care promite să transforme apusul într-o experiență memorabilă, unde muzica clasică, frumusețea naturii și atmosfera verii se împletesc armonios.

Evenimentul marchează trei ani de la deschiderea Preluca Sunray și îi aduce în fața publicului pe unii dintre cei mai apreciați artiști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Invitații speciali ai serii sunt Valentin Șerban, câștigătorul Concursului Internațional „George Enescu” 2021, și dirijorul Flaviu Mogoșan.

Programul muzical va purta spectatorii prin universul sonor al marilor compozitori, de la rafinamentul barocului și profunzimea romantismului până la ritmurile vibrante și pasionale ale tangoului.

Organizatorii subliniază că evenimentul se adresează tuturor iubitorilor de frumos, nu doar cunoscătorilor muzicii clasice. Este o invitație la relaxare și la trăirea unei seri aparte, într-un decor natural spectaculos, în compania muzicii live și a unui apus de neuitat.