Municipiul Baia Mare invită cetățenii, reprezentanții societății civile, mediului de afaceri și ai instituțiilor publice să participe la dezbaterea publică privind Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Bd. Independenței – str. Victoriei – Livada”, generat de amplasamentul colinar cunoscut sub denumirea de Livada – Ferma 10.

Întâlnirea va avea loc în data de 17 iulie, de la ora 14:00, în Sala Europa a Primăriei Municipiului Baia Mare, situată pe strada Gheorghe Șincai nr. 37.

Proiectul supus consultării publice vizează aprobarea reglementărilor urbanistice aferente documentației PUZ pentru zona Livada – Ferma 10, urmând ca forma finală să fie analizată și aprobată de Consiliul Local Baia Mare.

În cadrul dezbaterii vor fi prezentate principalele prevederi ale documentației, iar participanții vor avea posibilitatea să formuleze propuneri, sugestii și observații privind proiectul. Persoanele care doresc să ia cuvântul în cadrul întâlnirii vor beneficia de un interval de maximum 10 minute pentru prezentarea punctului de vedere.

Documentația poate fi consultată atât la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, cât și pe site-ul instituției, la secțiunea dedicată transparenței decizionale.

Propunerile și recomandările privind proiectul pot fi transmise în scris până la data de 17 iulie, la Registratura Primăriei sau prin e-mail, la adresa urbanism@baiamare.ro, cu mențiunea: „Propuneri pentru Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Bd. Independenței – str. Victoriei – Livada”.

Reprezentanții municipalității precizează că toate recomandările primite vor fi analizate, iar cele care nu vor fi preluate în forma finală a proiectului vor fi motivate în scris.

Minuta dezbaterii publice și concluziile rezultate în urma consultării vor fi publicate pe site-ul Primăriei Baia Mare până la data de 22 iulie.