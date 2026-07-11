Personalul de specialitate din cadrul Cabinetului Stomatologic Studențesc, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială, a desfășurat o activitate de educație pentru sănătate la Centrul Rivulus Pueris.

Copiii au învățat cum se realizează un periaj corect și de ce este important să își îngrijească dinții în fiecare zi. Au aflat care sunt pașii unui periaj eficient și au primit recomandări simple pentru menținerea unei danturi sănătoase.

Prin astfel de activități, Cabinetul Stomatologic Studențesc contribuie la formarea unor obiceiuri sănătoase încă de la cele mai mici vârste și încurajează prevenția prin educație.