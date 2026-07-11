Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, începând cu data de 20 iulie, mai multe locuri de parcare din zona Centrului Vechi vor fi încadrate în categoria parcărilor cu regim special de taxare, cunoscute drept „parcări roșii”.

Măsura, aprobată de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației în ședința din 8 iulie 2026, vizează parcările publice cu plată situate pe:

strada Podul Viilor;

strada Gheorghe Șincai, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Podul Viilor și trecerea de pietoni din zona magazinului Central.

Prin această modificare, autoritățile urmăresc o gestionare mai eficientă a locurilor de parcare din zona centrală și creșterea gradului de rotație a autovehiculelor în una dintre cele mai aglomerate zone ale municipiului.

Noile tarife și condițiile de utilizare specifice parcărilor cu regim special de taxare vor intra în vigoare odată cu aplicarea măsurii, începând cu 20 iulie.