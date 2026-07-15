Interpreta de muzică populară Andreea Ghitiu le pregătește admiratorilor o surpriză muzicală ce va fi lansată în curând pe canalul său de YouTube.

Artista a anunțat că a filmat un colaj de cântece, un proiect special realizat alături de colegii săi din Ansamblul Folcloric Național Transilvania, cărora le-a mulțumit pentru implicare și susținere.

„Urmează ceva cu totul deosebit pe canalul meu de YouTube! Am filmat astăzi un colaj de cântece. Le mulțumesc din suflet colegilor mei din Ansamblul Folcloric Național Transilvania care au fost alături de mine și au pus o parte din sufletul lor în acest proiect frumos. Abia aștept să vă bucurați de rezultat! Stați aproape!”, a transmis Andreea Ghitiu.

Deși artista nu a dezvăluit data lansării, aceasta promite un material deosebit, realizat cu pasiune și dedicat iubitorilor folclorului autentic.

Fotografiile de la filmări au fost realizate de Andrei Bota, iar imaginile surprind atmosfera caldă și profesionalismul echipei implicate în acest nou proiect muzical.

Fanii Andreei Ghitiu sunt invitați să urmărească în perioada următoare canalul său de YouTube și paginile oficiale de socializare, unde vor fi anunțate toate detaliile despre lansarea colajului.