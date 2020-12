Consilierii locali băimăreni au fost convocați în 30 decembrie la o nouă ședință, pe ordinea de zi aflându-se proiectul cu privire la taxa de salubrizare pentru anul 2021, pentru care au existat mai multe propuneri. În final a fost adoptat amendamentul primarului Cătălin Cherecheș prin care suma rămâne și în 2021 la nivelul anului 2020, adică 7 lei/persoană/lună.

“În ultima lună am avut mai multe dezbateri și propuneri mai mult sau mai puțin argumentate ale consilierilor locali și cu privire la taxa de salubrizare. Sumele oscilau între 7 lei, cât a fost și în acest an, la propunerea mea, respectiv 8 sau 8,5 lei, 11 și chiar 13 lei/persoană/lună. Am convocat astăzi, 30 decembrie 2020, o nouă ședință a Consiliului Local, iar în urma propunerii mele, consilierii au decis ca valoarea taxei de salubrizare să rămână 7 lei/persoană/lună și în 2021. Pentru că unii veți întreba și ce se întâmplă cu impozitele pentru locuințe în 2021, vă recomand să așteptați ultima zi din an, adică joi, 31 decembrie 2020, când voi face un anunț și în această privință”, a anunțat primarul Cătălin Cherecheș.

Tot primarul a vorbit într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook despre modul în care unii sau alții din politica locală profită de perioada sensibilă pe care și țara noastră o traversează în contextul pandemiei și de subiectele la fel de sensibile pentru opinia publică, inducând în eroare cetățenii.

“Am constatat în ultima perioadă, în care eu m-am dedicat strict activităților din zona administrativă, căutând soluții alături de colegii mei din administrație să putem continua să menținem la un nivel scăzut taxele și impozitele locale în Baia Mare, că unii au profitat și au crezut că pot să mă denigreze prin dezinformarea cetățenilor cu privire la acest subiect sensibil. Vă recomand să nu mai acordați crezare tuturor parveniților, unora care au ajuns în prag de faliment la privat și încearcă cu disperare să se redreseze prin intermediul politicii și al administrației, altora care v-au mințit în ultimii ani și și-au făcut notorietate denigrându-mă și aruncându-vă promisiuni frumos ambalate doar ca să vă demonstreze, odată ajunși în funcții, că sunt fix la fel ca și marii corupți care au pus pe butuci România! Știți unde mă găsiți, atât online, telefonic, cât și în persoană, așa că înainte să credeți toate minciunile pe care vi le servesc burtoșii din politica locală, al căror interes de cele mai multe ori nu este deloc în slujba cetățeanului, întrebați-mă personal și am să vă lămuresc de fiecare dată”, a mai spus Cătălin Cherecheș.