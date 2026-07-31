GOAT Rally Tour 2026 pornește duminică, 9 august, din Baia Mare. Aproximativ 20 de mașini vor traversa orașul în coloană, înainte de a fi prezentate publicului în Piața Libertății. Ediția din acest an, intitulată „Back to the Future”, se desfășoară în perioada 9–15 august. Traseul anunțat de organizatori pornește din Maramureș și continuă prin Colibița, Brașov, București, până la Nibiru, pe litoral.

Municipiul Baia Mare anunță instituirea unor restricții temporare de circulație duminică, 9 august, între orele 14:00 și 20:00, pentru desfășurarea acestui eveniment automobilistic și a expoziției de mașini în Piața Libertății.

Punctul central al evenimentului va fi parada a aproximativ 20 de autoturisme, care vor ajunge în Centrul Vechi începând cu ora 16:40. Coloana va pleca de la Castel Transilvania și va urma traseul: strada Mihai Eminescu – Piața Izvoarelor – strada Cloșca – strada Crișan – Piața Libertății, unde autoturismele vor fi expuse în zona pietonală.

La ora 20:00, participanții vor reveni la Castel Transilvania pe traseul: strada Gheorghe Șincai – strada Nicolae Titulescu – bulevardul Decebal – Piața Izvoarelor – strada Mihai Eminescu.

Deplasarea coloanei va fi însoțită și asigurată de echipaje ale Poliției, pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului.

Reprezentanții Primăriei Baia Mare îi roagă pe participanții la trafic să respecte restricțiile temporare, semnalizarea rutieră și indicațiile polițiștilor, mulțumind cetățenilor pentru înțelegere și cerându-și scuze pentru eventualele inconveniente create.