Municipiul Baia Mare anunță instituirea unor restricții temporare de circulație duminică, 9 august, între orele 14:00 și 20:00, pentru desfășurarea acestui eveniment automobilistic și a expoziției de mașini în Piața Libertății.
Punctul central al evenimentului va fi parada a aproximativ 20 de autoturisme, care vor ajunge în Centrul Vechi începând cu ora 16:40. Coloana va pleca de la Castel Transilvania și va urma traseul: strada Mihai Eminescu – Piața Izvoarelor – strada Cloșca – strada Crișan – Piața Libertății, unde autoturismele vor fi expuse în zona pietonală.
La ora 20:00, participanții vor reveni la Castel Transilvania pe traseul: strada Gheorghe Șincai – strada Nicolae Titulescu – bulevardul Decebal – Piața Izvoarelor – strada Mihai Eminescu.
Deplasarea coloanei va fi însoțită și asigurată de echipaje ale Poliției, pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului.
Reprezentanții Primăriei Baia Mare îi roagă pe participanții la trafic să respecte restricțiile temporare, semnalizarea rutieră și indicațiile polițiștilor, mulțumind cetățenilor pentru înțelegere și cerându-și scuze pentru eventualele inconveniente create.
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