Cetățenii români pot avea, pentru prima dată, un cuvânt de spus în privința monedei europene. Mai exact, cum vor arăta noile bancnote euro. Banca Centrală Europeană a lansat un sondaj public, în care cetățenii Uniunii Europene pot alege dintre zece propuneri. Decizia finală va fi luată până la sfârșitul acestui an.

Bancnotele pe care le recunoaștem mulți dintre noi au început să fie tipărite în 2002. De atunci au mai avut loc câteva schimbări, dar minore. Acum, Banca Centrală Europeană vrea un design cu totul nou pentru bancnotele de 5, 10, 20, 50 sau 100 de euro.

Au rămas în competiție zece variante, împărțite în două teme. Una pune în prim-plan cultura europeană, iar cealaltă propune un design inspirat din natură.

Sondajul rămâne deschis până pe 21 septembrie, iar decizia finală privind noul design va fi anunțată de Banca Centrală Europeană până la sfârșitul acestui an.