În apropierea sărbătorii de Sânziene, când tradițiile românești capătă o strălucire aparte, Târgu Lăpuș găzduiește un eveniment dedicat unuia dintre cele mai prețioase simboluri ale identității naționale – cămașa românească.

Joi, 25 iunie, începând cu ora 08:00, la Centrul de Informare și Promovare Turistică Târgu Lăpuș (str. Liviu Rebreanu nr. 11), va avea loc „Târgul de Sânziene”, o manifestare care aduce în prim-plan frumusețea portului popular și măiestria meșteșugurilor tradiționale.

Cămașa românească, purtătoare de istorie, credință și identitate, va fi sărbătorită alături de meșteri populari, artizani și producători locali din Țara Lăpușului. Vizitatorii vor putea descoperi creații realizate cu migală, obiecte inspirate din patrimoniul local și povești autentice transmise din generație în generație.

Evenimentul își propune să promoveze valorile tradiționale și să aducă împreună comunitatea în jurul patrimoniului cultural care definește această zonă a Maramureșului.

Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de tradiții să participe la această întâlnire sub semnul Sânzienelor și să poarte cu mândrie cămașa românească, simbol al continuității și al spiritului românesc.