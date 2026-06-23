Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare organizează și în acest an o nouă ediție a îndrăgitului eveniment „Opera pentru Maramureșeni”, o seară dedicată muzicii de operă și marilor emoții artistice.

Data: 3 iulie 2026

Ora: 18:00

Locația: Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare

Intrarea este liberă, pe bază de rezervare la numărul de telefon:

☎️ 0262 227 517

Pe scenă vor evolua: Anca Maria Aluaș, Maria Casandra Hauși, Cătălin Pop, Mădălin Băban, Olga Burdaș – pian, Alina Mirela Bîrsan – prezentator.

„Vă așteptăm să petrecem împreună o seară de excepție, în care muzica de operă va aduce emoție, eleganță și frumusețe în inima Maramureșului!” transmite Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare.