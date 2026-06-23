Nu mai puțin de 20 de membri PNL, printre care numeroși parlamentari, dar și șefi de Consilii Județene, vor fi dați afară din partid, potrivit listei pe care conducerea de la București a stabilit-o. Printre aceștia se numără Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Hubert Thuma sau Alina Gorghiu. Trei liberali au scăpat de excludere pe ultima sută de metri.

De la ora 18:00 liderii din Biroul Permanent Național (BPN) al PNL se reunesc în ședință, fiind prima ședință după consultările de la Palatul Cotroceni. Tot astăzi, liberalii ar urma să înceapă procedura de excludere a celor 20 de membri care au mers în tabăra lui Adrian Veștea.

Ședința conducerii PNL în care urmau să fie validate oficial excluderile era programată inițial pentru marți. Planurile liberalilor au fost însă date peste cap de consultările convocate la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, însă lista este pregătită:

Cătălin Predoiu (actual deputat, acesta a demisionat recent din funcția de prim-vicepreședinte PNL)

Monica Anisie (senatoare, propusă ministru al Educației în Guvernul Veștea)

Sorin Cîmpeanu (senator, propus ministru al Apărării)

Nicoleta Pauliuc (senatoare)

Veștea Mihai (senator)

Baciu Andrei (deputat)

Bode Lucian (deputat)

Gorghiu Alina (senatoare, președinta PNL Argeș)

Iordache Ion- senator, președinte PNL Gorj

Matei Aneta

Mititelu Eduard (propus de Veștea ministru pentru tranformare digitală)

Pandea Ciprian

Răzvan Prișcă

Rusu Sebastian

Stroe Ionuț

George Scarlat (deputat)

Adrian Veștea (președintele Consiliului Județean Brașov și fost premier desemnat)

Hubert Thuma (președintele Consiliului Județean Ilfov)

Toma Petcu (președintele CJ Giurgiu)