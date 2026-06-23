Nu mai puțin de 20 de membri PNL, printre care numeroși parlamentari, dar și șefi de Consilii Județene, vor fi dați afară din partid, potrivit listei pe care conducerea de la București a stabilit-o. Printre aceștia se numără Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Hubert Thuma sau Alina Gorghiu. Trei liberali au scăpat de excludere pe ultima sută de metri.
De la ora 18:00 liderii din Biroul Permanent Național (BPN) al PNL se reunesc în ședință, fiind prima ședință după consultările de la Palatul Cotroceni. Tot astăzi, liberalii ar urma să înceapă procedura de excludere a celor 20 de membri care au mers în tabăra lui Adrian Veștea.
Ședința conducerii PNL în care urmau să fie validate oficial excluderile era programată inițial pentru marți. Planurile liberalilor au fost însă date peste cap de consultările convocate la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, însă lista este pregătită:
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