Poiana Botizii va găzdui, în perioada 18-19 iulie, cea de-a V-a ediție a Târgului Țarinii, eveniment dedicat promovării tradițiilor, obiceiurilor și valorilor satului românesc.

Organizatorii pregătesc două zile pline de activități pentru toate vârstele, cu muzică populară, concursuri, preparate tradiționale și momente de divertisment în aer liber.

Programul va debuta sâmbătă, 18 iulie, de la ora 16:00, iar duminică, 19 iulie, activitățile vor continua începând cu ora 13:00. Invitatul special al ediției este îndrăgita interpretă Bianca Botișan.

Participanții vor putea lua parte la concursuri de tras tractorul și de tăiat cu fierăstrăul, vor avea la dispoziție topogane pentru copii, activități de pictură pe față, iar atmosfera va fi întreținută de numeroși artiști de muzică populară. Nu vor lipsi bucatele tradiționale, discoteca în aer liber și focul de tabără.

Pe scenă vor urca, printre alții, Nicolae Petriman, Ionel Filip, Gașpar Adrian, Georgiana Buda, Alexandra Pașca, Daria Bachmatchi, Dana Chira, Gabriela Buda, Gabriela Ungur, Lorand Szabo și Alexandra Bârsan.

Organizatorii îi invită pe maramureșeni și pe turiști să participe la această sărbătoare a comunității și a tradițiilor locale, într-un cadru natural deosebit.