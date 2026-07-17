ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru intervalul 17 iulie, ora 12 – 19 iulie, ora 22. Fenomene vizate: val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale.

În intervalul menționat, valul de căldură se va extinde și se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat în regiunile vestice, sudice și sud-estice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Va fi caniculă, vineri (17 iulie) în Crișana, Banat și vestul Olteniei, sâmbătă (18 iulie) și în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, iar duminică (19 iulie) local în Oltenia și Muntenia, temperaturile maxime vor fi de 35…37 de grade.

În vestul și sudul țării nopțile vor fi tropicale, iar temperaturile minime vor fi de 20…21 de grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 17 iulie, ora 10 – 19 iulie, ora 10. Fenomene vizate: caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

Vineri (17 iulie) și sâmbătă (18 iulie), în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34…37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale cu minime în general de 20…22 de grade.