Peste 300 de copii au participat, în perioada 7-15 iulie, la activitățile informativ-preventive desfășurate de polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară și cei din cadrul Serviciului Rutier, în taberele de vară organizate în localitățile Baia Mare, Oncești, Lăpușel și Giulești.

Într-un cadru interactiv și adaptat vârstei participanților, polițiștii au abordat teme de interes privind educația rutieră, prevenirea bullyingului și cyberbullyingului, siguranța în mediul online, prevenirea victimizării minorilor, prevenirea consumului de alcool, tutun și substanțe psihoactive, gestionarea conflictelor fără violență, precum și respectarea regulilor de conviețuire socială.

Copiii au fost implicați în discuții, jocuri educative și exerciții practice, prin intermediul cărora au aflat cum să recunoască situațiile de risc, cum să reacționeze în mod responsabil și cui să solicite ajutor atunci când se confruntă cu probleme sau se simt în pericol.

De asemenea, polițiștii au transmis recomandări pentru petrecerea vacanței în siguranță, accentuând respectarea regulilor de circulație, comportamentul responsabil în zonele de agrement și protejarea datelor personale în mediul online.

Astfel de activități contribuie la dezvoltarea spiritului civic și la formarea unor deprinderi care îi ajută pe copii să ia decizii responsabile și să adopte un comportament preventiv atât în vacanță, cât și în viața de zi cu zi.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș va continua desfășurarea activităților preventive pe întreaga perioadă a vacanței de vară, în colaborare cu organizatorii taberelor și instituțiile partenere, pentru ca fiecare copil să se bucure de o vacanță sigură, plină de experiențe frumoase și de informații utile.