La data de 16 iulie a.c., în jurul orei 15.00, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Groși au fost sesizați cu privire la faptul că pe D.N. 18B, în localitatea Groși, a avut loc un accident rutier, soldat cu rănirea unei persoane.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că o femeie de 34 de ani, care conducea un autoturism, în timp ce se afla într-o curbă, pe fondul neadapătării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă.

În urma accidentului rutier, un pasager a suferit leziuni corporale. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Având în vedere cele constatate, polițiștii au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările