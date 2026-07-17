Municipiul Baia Mare dă startul unuia dintre cele mai ample programe estivale dedicate comunității. În perioada 19 iulie – 30 august, sub conceptul „Baia Mare trăiește vara”, orașul va găzdui zeci de evenimente dedicate tuturor vârstelor, transformând atât Câmpul Tineretului, cât și Centrul Vechi în spații vii, pline de energie și activități.

Programul debutează duminică, 19 iulie, pe Câmpul Tineretului, unde băimărenii sunt invitați să petreacă o zi întreagă în aer liber, cu ateliere creative, activități sportive, demonstrații, dans, muzică live și o generoasă zonă de picnic. Programul reunește artiști locali, școli de muzică și dans, cluburi sportive și organizații din municipiu, într-un proiect construit împreună cu comunitatea. Pentru o experiență cât mai plăcută, participanții vor avea la dispoziție pături de picnic, oferite gratuit în limita stocului disponibil, pe care sunt rugați să le returneze la finalul evenimentului, astfel încât acestea să poată fi folosite și în duminicile următoare. Seara se va încheia, de la ora 22:00, cu vizionarea pe un ecran gonflabil a Finalei Cupei Mondiale 2026.

Începând cu 24 iulie, programul ”Baia Mare trăiește vara” va fi extins și în Centrul Vechi al municipiului. În fiecare vineri și sâmbătă, până la finalul lunii august, zona centrală din Piața Libertății va găzdui seri dedicate muzicii live, teraselor, artiștilor și atmosferei specifice verii. Astfel, sub aceeași cupolă, „Baia Mare trăiește vara”, orașul va avea două spații complementare de desfășurare a evenimentelor: Câmpul Tineretului – dedicat activităților pentru familie, recreerii și mișcării în aer liber, respectiv Centrul Vechi – locul concertelor și al serilor de vară petrecute în inima orașului.

Prin acest program, administrația locală își propune să readucă oamenii în spațiile publice și să transforme vara într-o experiență trăită împreună. Participarea la toate evenimentele este gratuită. Programul complet al activităților este disponibil pe paginile oficiale ale Municipiului Baia Mare și va fi actualizat constant pe parcursul verii.