Duminică, 2 iunie, iubitorii de cărți și prieteni ai animalelor sunt aşteptaţi la un târg de carte caritabil, care are ca scop strângerea de fonduri pentru o acțiune de sterilizare în masă a pisicuțelor de pe stradă .

Acest târg va avea loc pe terasa restaurantului The Oak, între orele 11.00 și 17.00.

Veniți să descoperiți o colecție vastă de cărți, de la romane clasice și contemporane, până la non-ficțiune și literatură pentru copii. Fiecare achiziție va contribui direct la programul de sterilizare a pisicilor fără stăpân, ajutându-ne să controlăm populația de pisici și să le oferim o viață mai sănătoasă și mai sigură.

De ce să participați? Să faceți o faptă bună:

– Fiecare carte cumpărată va aduce fonduri necesare pentru sterilizarea și îngrijirea pisicilor stradale.

– Să vă bucurați de lectură: Veți avea ocazia să achiziționați titluri interesante la prețuri atractive.

– Să susțineți comunitatea: Evenimentul este organizat de voluntarii Mustăcioșii Fericiți și Rotaract Club Baia Mare, și are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață pentru animalele fără stăpân din orașul nostru.

„Împreună putem face o diferență semnificativă în viața pisicilor de pe stradă. Haideți să combinăm pasiunea pentru lectură cu generozitatea și să ne unim forțele pentru o cauză comună. Vă așteptăm cu drag și vă mulțumim anticipat pentru generozitatea dumneavoastră și pentru sprijinul acordat”, spun organizatorii.