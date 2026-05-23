Un bărbat în vârstă de 56 de ani și-a pierdut viața după ce a fost agresat violent în plină stradă, în municipiul Satu Mare. Cazul a stârnit reacții puternice în comunitate, după apariția informațiilor despre brutalitatea atacului și despre modul în care s-a desfășurat intervenția autorităților.

Principalul suspect, un bărbat de 35 de ani, a fost reținut și este cercetat pentru omor.

Incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei 13:00, în cartierul 14 Mai din Satu Mare. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, victima ar fi fost atacată în plină stradă și lovită în repetate rânduri cu pumnii, picioarele și un obiect din lemn.

Martorii spun că agresiunea ar fi durat câteva minute, timp în care mai multe persoane ar fi asistat la scene fără să intervină imediat.

A murit la spital după două zile

Bărbatul a fost transportat inițial la spital în stare gravă, apoi transferat la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. În ciuda eforturilor medicilor, acesta a decedat după aproximativ două zile de la atac.

Conform presei locale, victima era cunoscută în cartier ca meșter în amenajări interioare și era descrisă de vecini drept o persoană liniștită. Un martor a declarat că „era un om cumsecade, nu făcea rău nimănui”.

Suspectul, cercetat pentru omor

Anchetatorii susțin că agresorul ar fi continuat să lovească victima chiar și după ce aceasta căzuse la pământ. Surse citate de presa locală afirmă că, la un moment dat, ar fi fost folosit inclusiv un europalet pentru imobilizarea bărbatului.

După atac, suspectul ar fi mers într-un bar din apropiere și le-ar fi spus unor persoane să verifice dacă victima „nu a murit”.

Bărbatul de 35 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru omor. Ancheta este coordonată de procurori și polițiștii de la investigații criminale.

Întrebări privind reacția martorilor și intervenția autorităților

Cazul a atras atenția și din cauza reacției celor aflați în zonă în momentul agresiunii. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, mai multe persoane ar fi asistat la scene fără să sune imediat la 112.

De asemenea, au apărut întrebări și despre intervenția inițială a autorităților. Conform acelorași surse, suspectul ar fi primit inițial doar o amendă, iar dosarul pentru omor ar fi fost deschis după agravarea stării victimei.

Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs agresiunea și dacă existau persoane care ar fi putut interveni pentru a preveni tragedia.