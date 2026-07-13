Centrul Culturii Tradiționale Maramureș readuce în atenție farmecul târgurilor de altădată printr-o impresionantă mărturie a Ilenei Drăguș, în vârstă de 86 de ani, din Oncești, care povestește cum se desfășura viața comercială în Maramureșul de odinioară.

Potrivit acesteia, în prima zi de luni a fiecărei luni avea loc marele târg dintre Vadul Izei și Sighetu Marmației. Oamenii veneau cu căruțele încărcate cu produse din gospodărie – lapte, brânză, ouă, animale, dar și haine vechi- pentru a le vinde sau a le schimba cu lucrurile de care aveau nevoie. Printre cele mai căutate produse se aflau oalele din lut, indispensabile în gospodăriile de atunci. În ele era păstrat laptele pentru a se prinde, din care se obținea smântâna și, mai apoi, cașul. Mesele simple, pregătite în familie și servite cu linguri de lemn, reflectau stilul de viață al comunităților maramureșene. Înainte de a intra în târg, mulți oameni se opreau la capela aflată în apropiere pentru a se ruga să aibă spor la vânzare. Cei care nu aveau căruțe mergeau pe jos, cu desagii în spate, sau erau luați de vecini în căruțele lor.

După ce își vindeau marfa, gospodarii cutreierau târgul în căutarea animalelor tinere pentru gospodărie – viței, purcei, oi sau văcuțe. Familiile mai sărace cumpărau adesea o capră, pentru a avea lapte pentru copii.

„Era o viață tare diferită față de ce-i acum”, spune Ileana Drăguș, rezumând, în câteva cuvinte, transformările prin care au trecut satele maramureșene de-a lungul timpului.

Relatarea, consemnată de Corina Isabella Csiszar și însoțită de fotografii realizate de Dan Dinescu, reprezintă o valoroasă pagină de memorie colectivă și o invitație la redescoperirea tradițiilor și obiceiurilor care au definit odinioară viața satului maramureșean.