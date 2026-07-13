Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș anunță că Trofeul Maramureșului Royal Alpin, desfășurat în weekend pe spectaculoasele trasee dintre Cavnic și împrejurimi, s-a încheiat fără incidente, în condiții de maximă siguranță pentru participanți și spectatori.

Competiția automobilistică a reunit unii dintre cei mai buni piloți și copiloți din România, oferind un weekend plin de adrenalină și spectacol pentru iubitorii sporturilor cu motor. Pe întreaga durată a evenimentului, jandarmii maramureșeni au acționat alături de reprezentanții Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare, asigurând măsurile de ordine publică și intervenția rapidă în cazul unor eventuale situații de urgență.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș au mulțumit participanților și spectatorilor pentru comportamentul responsabil și pentru respectarea recomandărilor forțelor de ordine, contribuind astfel la buna desfășurare a competiției.

„Jandarmeria Maramureș, cu siguranță pentru fiecare!”, este mesajul transmis de instituție la finalul evenimentului, care s-a desfășurat fără incidente și în cele mai bune condiții de siguranță.