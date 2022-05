În perioada 29 aprilie- 01 mai, în baza unor acțiuni desfășurate pentru prevenirea evenimentelor rutiere de orice fel și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, toate arterele de drum din județ au fost acaparate de polițiștii maramureșeni.

Astfel, polițiștii maramureșeni au aplicat 326 sancțiuni contravenționale conform O.U.G. 195 din 2002, din care 157 pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

Ca măsuri complementare, polițiștii au dispus reținerea a 66 permise de conducere, dintre acestea 24 fiind pentru nerespectarea vitezei legale și 11 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. De asemenea, au fost retrase 24 certificate de înmatriculare.

În această perioadă, polițiștii maramureșeni au întocmit 17 dosare penale, marea majoritate fiind pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării conducătorilor auto cu aparatul etilotest, cele mai mari valori au fost înregistrate de polițiștii din Vișeu de Sus, Șomcuta Mare și Târgu Lăpuș. Trei bărbați de 21, 32 și 52 de ani au condus autoturisme pe drumurile publice aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, având rezultate de 0,95, 0,96 și 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat.