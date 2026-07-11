Salvamont Maramureș, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș, a desfășurat vineri două acțiuni de căutare și salvare în zone montane ale județului.

Prima intervenție a avut loc în zona Breb – Budești, după ce un apel la 112 a semnalat dispariția unui adolescent de 16 ani, aflat împreună cu tatăl său la cules de afine. Băiatul s-a rătăcit, nu a mai găsit traseul de întoarcere și, speriat, a solicitat ajutor de urgență.

Salvatorii montani din cadrul Formației Cavnic au pornit imediat în căutarea acestuia și au reușit să-l localizeze. La aproximativ două ore de la primirea apelului, adolescentul a fost coborât în siguranță din munte și predat tatălui său, care îl căuta îngrijorat.

Cea de-a doua misiune a fost declanșată tot în urma unui apel la 112 și a vizat patru cetățeni ucraineni aflați într-o zonă greu accesibilă din munți. Aceștia au solicitat ajutor pentru un tânăr de 26 de ani care acuza dureri abdominale puternice, greață și vărsături. Potrivit informațiilor furnizate, acesta era ud, fără hrană de aproximativ patru zile și complet epuizat.

Cu sprijinul colegilor de la STS, care au transmis coordonatele exacte ale locației, echipele de intervenție au putut ajunge la persoana aflată în dificultate. Între timp, ceilalți trei membri ai grupului și-au continuat coborârea, lăsându-l în urmă pe tânărul aflat în stare precară.

La operațiunea de salvare au participat șase salvatori montani din cadrul Formației Vișeu a Salvamont Maramureș, alături de polițiștii de frontieră ai Sectorului Poliției de Frontieră Valea Vișeului, din cadrul ITPF Sighetu Marmației.

Având în vedere terenul dificil și starea gravă a victimei, a fost solicitat și elicopterul cu troliu al Punctului de Operare Aeromedicală Târgu Mureș, la bord aflându-se un medic și un salvator montan.

După aproape nouă ore de la primirea apelului de urgență, tânărul ucrainean a fost extras din zona montană și transportat în siguranță, fiind predat echipelor medicale de la UPU Baia Mare pentru investigații și tratament de specialitate.

Ambele misiuni s-au încheiat cu succes, datorită colaborării eficiente dintre salvamontiști, polițiștii de frontieră, echipajele medicale și specialiștii STS. Salvamont Maramureș transmite mulțumiri și felicitări tuturor celor implicați în aceste intervenții.