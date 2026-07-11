Tabăra Națională de Muzică și Literatură „Jurnalul de la Moisei” – ediția a II-a, va avea loc în perioada 18–19 iulie 2026, la Moisei, Maramureș. Evenimentul, organizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Moisei, aduce împreună artiști, interpreți de folclor, cantautori, poeți, scriitori, critici literari și oameni de cultură din județele Alba, Arad, Bacău, Brașov, Cluj, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Teleorman și Vâlcea.

Programul cuprinde trei secțiuni principale: Folclor, Folk și Literatură.

La secțiunea Folclor vor participa Daria Tomoiagă-Moisei, Rebeca Maria Danci – Borșa, Lucia Danciu-Costeni, Adela și Darius Ștețco-Borșa, Raluca Izabela Chiș-Săliștea de Sus, Zamfira Mureșan – Baia Mare, Gheorghe Capra – Moisei, Vasile Tomoiagă– Moisei și George Tomoiagă (Gheorghe din Văi) – Moisei, stabilit în SUA.

La secțiunea Folk vor fi prezenți Cornelia Maria Biriș – Cluj-Napoca, Costel Amorăriței – Vișeu de Sus, Lucian Gevelegian – Arad, Ioan Onișor – Cluj-Napoca, Florin Țuțuianu – Bacău, Daniel Făt – Brașov, Ștefania și Damian Onișor – Cluj-Napoca, Grupul Folk Cuarț – Baia Mare, Adriana Andreica & Florin Grec – Cluj-Napoca, Bogdan Drăguș-Borșa & Eduard Mociran-Baia Mare, Lică Chițcan – Neamț, Florian Jianu – Arad, Traian Comșa – Sighișoara și Trupa Arhaic – Alexandria.

La secțiunea Literatură vor participa Amalia Timiș – Moisei, poetul Nicolaie Dincă-Olt, poetul Cornel Costea – Cluj-Napoca, poetul Gheorghe Tomoiagă Hovrea – Moisei, criticul literar Sanda Misirianțu – Cluj-Napoca, poetul Gavril Ciuban – Vișeu de Sus, poetul Alexa Gavril Bâle – Maramureș, etnologul Valeru Ciurea – Olt, poetul Nicu Cismaru – Râmnicu Vâlcea, publicistul Dragomir Vlonga – Alba Iulia, scriitorul Ioan Ivașcu – Cluj-Napoca și scriitorul Ioan Coman Șușca– Moisei.

Un moment special al taberei va avea loc în 18 iulie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură din Moisei, unde va fi proiectat filmul „Ultima frontieră a morții”, în regia lui Virgil Calotescu, peliculă filmată în anul 1978 în Maramureș și inspirată de tragicele evenimente ale Masacrului de la Moisei.

Manifestarea este realizată cu sprijinul CNC (Centrul Național al Cinematografiei), ANF (Arhiva Națională de Filme) și DACIN SARA. Coorganizatori sunt Școala Gimnazială nr. 1 Moisei și Parohia Ortodoxă Sfânta Paraschiva, Moisei.

Realizatori: Ioan Ivașcu și Nicolae Doboș. Parteneri: Jurnalele lui Doboș; Asociația Urmașii lui Dragoș, Moisei; Asociația Olt Artis, Slatina, Olt; Căsuța de Poveste Jucu.

„Jurnalul de la Moisei” este o întâlnire a cântecului, poeziei, tradiției și memoriei, într-un loc cu profundă semnificație pentru identitatea românească.