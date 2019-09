Organizaţia Naţiunilor Unite organizează pentru prima dată „Summitul Tinerilor pentru Climat”, iar în parteneriat cu YMCA o acţiune globală prin care vocea tinerilor va putea fi auzită.

Aşadar, tinerii din Baia Mare sunt aşteptaţi în data de 21 septembrie să se alăture activităţilor de conştientizare a problemelor climatice din comunitatea noastră. Evenimentul se va desfăşura pe Câmpul Tineretului din Baia Mare, la ora 14:00.

În cadrul evenimentului Youth for Climate sunt aşteptaţi toţi participanţii să îşi testeze abilităţile in treasure hunt-ului care va începe de la ora 15. Participanţii vor trebui să îndeplinească diverse task-uri privind schimbările climatice şi mediul înconjurător. “Hai la acest eveniment să descoperim împreună importanţa acţiunilor noastre asupra mediului; ne vom distra şi vom învăţa despre cum să trăim sustenabil în comunitatea noastră. Şi după zicala «the more, the merrier», adu-ţi prietenii şi fă parte din lanţul uman YMCA4Environment, ce se întinde în peste 120 de ţări”, este invitaţia lansată de organizatorii de la YMCA Baia Mare.