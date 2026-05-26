Fostul ministru al Culturii, Demeter András István, a devenit peste noapte „dușmanul interesului național” după ce în spațiul public a apărut o înregistrare în care spune:

„Îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”

Sună grav, nu? Exact asta au vrut să creadă oamenii care au pus fraza în titluri. Doar că povestea completă e cu totul alta.

Ce s-a întâmplat de fapt

Prin 2011, Societatea Română de Radiodifuziune cumpăra Radio Chișinău, un post important din Republica Moldova. La vremea aceea exista teama că radioul ar putea ajunge sub influență rusească, iar oamenii din conducerea Radio România au susținut achiziția tocmai pentru a evita asta.

Demeter făcea parte din Consiliul de Administrație și a votat pentru cumpărare.

Numai că după tranzacție, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au deschis dosar penal pentru achiziție, suspectând că ar fi existat un prejudiciu pentru stat. Dosarul a fost anchetat ani de zile și, până la urmă, clasat. Adică nu s-a găsit nimic ilegal.

Doar că oamenii implicați au fost plimbați pe la audieri și tratați ca suspecți pentru o decizie pe care ei o considerau în interesul României.

De unde vine replica scandaloasă

Într-o discuție înregistrată recent, Demeter povestea nervos ce i-a spus procurorului în perioada anchetei.

Ideea era simplă:

„Dacă tot considerați că am făcut rău statului cumpărând radioul, atunci îl vindem rușilor, statul face profit și gata prejudiciul.”

Iar apoi vine replica:

„Și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”

Adică un comentariu ironic și nervos despre absurditatea situației. Nu o declarație de trădare. Nu o pledoarie pentru Rusia. Nu un atac la România.

Din contră, omul explica faptul că susținuse cumpărarea radioului tocmai pentru a nu ajunge la ruși.

Problema e că majoritatea oamenilor nu citesc articolul. Citesc titlul. Atât.

Și când vezi un titlu de genul:

„Ministrul Culturii: vând radioul la ruși și îmi bag p… în interesul național pentru că sunt ungur”

automat reacția multora este:

„Uite, dom’le, ungurii ăștia nu țin cu România.”

Doar că exact înregistrarea folosită ca „dovadă” arată contrariul.

Asta este definiția perfectă a malinformării: nu inventezi ceva fals, ci iei o bucată reală de informație și o scoți din context până când oamenii înțeleg altceva.

Și oamenii au căzut imediat în capcană

Internetul s-a umplut rapid de comentarii cu „trădător”, „antiromân”, „UDMR”, „ungurii vor răul țării”. Exact reacția pe care astfel de titluri o provoacă.

Doar că adevărul e mult mai banal și mai trist:

un om a vorbit vulgar și nervos despre o anchetă pe care o considera absurdă, iar declarația i-a fost transformată într-o bombă etnică.

Între timp, scandalul a crescut atât de tare încât Demeter András István și-a dat demisia din funcția de ministru al Culturii.

Dincolo de limbajul lui Demeter, care evident poate fi criticat, cazul arată cât de ușor poate fi împinsă societatea spre ură și conflict printr-un titlu construit intenționat pentru șoc și emoție.

Și mai arată ceva:

că românii și maghiarii conviețuiesc normal în viața reală, dar pe internet și în politică apar mereu oameni interesați să transforme orice scandal într-un război identitar.

Iar când lumea reacționează fără context, manipularea funcționează perfect.