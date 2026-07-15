Ascunsă între pădurile Țării Lăpușului, pe Dealul Viei, Mănăstirea Rohia este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din Maramureș. Dincolo de frumusețea sa, așezământul poartă o poveste transmisă din generație în generație, despre credință, speranță și dragostea unui părinte pentru fiica sa.

Potrivit tradiției locale, preotul Nicolae Gherman din satul Rohia și-a pierdut una dintre fiice, Ana, alintată Anuța, care a murit la doar zece ani. Copleșit de durere, acesta ar fi visat-o în repetate rânduri, iar copila i-ar fi cerut să ridice „o casă a Maicii Domnului” pe Dealul Viei, indicându-i chiar locul unde urma să fie construită mănăstirea. La început, părintele nu a povestit nimănui despre aceste vise, de teamă că nu va fi crezut. Însă, când o femeie din sat i-a vorbit despre același mesaj, el a considerat că trebuie să îndeplinească această dorință și a început demersurile pentru ridicarea lăcașului.

O altă tradiție spune că sătenii au încercat inițial să construiască biserica într-un loc mai ușor accesibil. Crucea care marca amplasamentul ar fi fost găsită de două ori pe stânca indicată în vis, iar după ce a fost păzită peste noapte, a reapărut acolo fără să existe urme de pași în zăpadă. Localnicii au interpretat întâmplarea ca pe un semn că mănăstirea trebuia ridicată în locul ales.

Construcția a început în anul 1923, iar biserica a fost sfințită în 1926. Lăcașul a primit hramul „Adormirea Maicii Domnului” și numele „Sfânta Ana”, în memoria fiicei ctitorului. Mănăstirea Rohia a devenit una dintre primele mănăstiri ortodoxe înființate în Transilvania după Marea Unire.

În biserică se află și icoana Maicii Domnului considerată făcătoare de minuni. Potrivit tradiției, aceasta a rămas aproape neatinsă după un incendiu izbucnit la scurt timp după sfințirea bisericii, fiind găsită printre resturile arse doar ușor afectată de flăcări.

Mănăstirea este legată și de numele monahului și scriitorului Nicolae Steinhardt, care și-a petrecut aici ultimii ani de viață. Chilia sa a fost transformată în muzeu, iar biblioteca mănăstirii adăpostește zeci de mii de volume de teologie, filosofie, istorie și literatură.

Astăzi, Mănăstirea Rohia rămâne unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din România, atrăgând anual mii de credincioși și turiști. Povestea întemeierii sale, păstrată în tradiția locului, continuă să impresioneze și să amintească faptul că, uneori, din cea mai mare suferință se poate naște un loc care aduce liniște și speranță pentru generații întregi.