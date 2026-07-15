ADI Deșeuri Maramureș și Consiliul Județean al Elevilor Maramureș au semnat un acord de parteneriat care își propune să încurajeze implicarea tinerilor în protejarea mediului și dezvoltarea unei educații ecologice moderne.

Acordul are ca obiect facilitarea stagiilor de practică pentru elevi, promovarea educației privind protecția mediului și colectarea selectivă prin utilizarea instrumentelor digitale, precum și susținerea implicării civice a tinerilor în proiecte dedicate dezvoltării durabile.

Potrivit reprezentanților ADI Deșeuri Maramureș, un rol important în concretizarea acestui parteneriat l-a avut președintele Consiliului Județean al Elevilor Maramureș, Luca-Emanuel Rus, apreciat pentru implicarea și deschiderea de a crea oportunități concrete pentru elevii din județ. „Suntem convinși că acest parteneriat va contribui la apropierea tinerilor de domeniul protecției mediului, la dezvoltarea unor competențe practice și la formarea unei generații mai responsabile față de comunitate și mediul înconjurător”, a transmis directorul executiv al ADI Deșeuri Maramureș, Vasile Roman.

Prin această colaborare, cele două instituții își propun să ofere elevilor experiențe practice și să promoveze un comportament responsabil față de mediu, contribuind la dezvoltarea unei culturi a sustenabilității în rândul tinerei generații.