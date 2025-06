Forţele americane au efectuat un „atac foarte reuşit” asupra a trei instalaţii nucleare din Iran, a anunţat Donald Trump. „Am efectuat un atac foarte reuşit asupra celor trei situri nucleare din Iran, şi anume Fordo, Natanz şi Isfahan”, a transmis preşedintele american, conform căruia toate aeronavele implicate în atac sunt „acum în afara spaţiului aerian iranian”.

Trump a susținut că instalațiile nucleare au fost „complet și total distruse”, fără a oferi dovezi, remarcă CNN.

Donald Trump a mulțumit armatei israeliene „pentru munca minunată pe care au depus-o” și i-a lăudat pe militarii americani.

„Vreau să mulțumesc armatei israeliene pentru munca minunată pe care au depus-o și, cel mai important, vreau să-i felicit pe marii patrioți americani care au pilotat acele mașini magnifice în această seară și pe întreaga armată a Statelor Unite pentru o operațiune cum lumea nu a mai văzut de multe, multe decenii”, a declarat președintele în discursul său adresat națiunii sâmbătă seara.

„Nu există nicio armată în lume care să fi putut face ceea ce am făcut noi în această seară”, a spus el, continuând să-și laude conducerea militară.

„De asemenea, vreau să-l felicit pe președintele Statului Major Interarme, Dan „Razin” Caine, generalul spectaculos, și pe toate mințile militare strălucite implicate în acest atac.”

Bombardiere B-2 au decolat de la o bază din SUA și se îndreptau spre vest, deasupra Pacificului, într-un moment în care președintele Donald Trump cântărea asupra unei intervenții militare contra Iranului, au transmis, anterior, sâmbătă, New York Times și site-uri de supraveghere a zborurilor.

Aceste bombardiere strategice de tip stealth, singurele capabile să transporte bombe anti-buncăr de tip CBU-57, au decolat de la baza forțelor aeriene Whiteman din Missouri, centrul SUA, și au fost reperate în largul coastei Californiei, însoțite de avioane de alimentare, potrivit acestor surse.

Destinația acestor avioane nu era cunoscută la acel moment, însă, potrivit New York Times, ele se îndreptau spre insula Guam, în Pacific.

Oficialii iranieni au confirmat atacurile, potrivit presei de stat. Agenția atomică a guvernului a promis „niciodată” să nu-și oprească programul nuclear și a îndemnat comunitatea internațională să condamne atacurile.

Un consilier proeminent al liderului suprem al Iranului a cerut atacuri cu rachete asupra navelor marinei americane și închiderea unei rute cheie de transport petrolier. Însă nu a existat încă un răspuns oficial din partea ayatollahului Ali Khamenei.