Jurnalistul și realizatorul de radio Mihai Morar a publicat duminică o postare plină de nostalgie și umor despre întâlnirea de 25 de ani de la terminarea liceului. Absolvent al Colegiului Național „Gheorghe Șincai” (fost „Lucaciu”) din Baia Mare, promoția 2000, clasa a XII-a C, Morar a rememorat cele mai trăsnite și emoționante momente ale adolescenței, alături de colegi și profesori.

„Prima fotografie e făcută la intrarea liceului, exact sub sala noastră de clasă. Într-a zecea, acolo am făcut grătar în clasă în pauza mare. La butelie. Și cu o tigaie de cartofi prăjiți. Singura problemă era că sub noi era cancelaria profesorilor”, povestește el.

Un loc special în amintirile sale îl ocupă diriginta clasei, profesoara Doina Czibere, care tocmai s-a pensionat:

„Ieri a fost ultima ei zi la liceu. De astăzi, își merită pensia. Doar eu cred că am încărunțit-o cu un deceniu în anii mei de liceu”, scrie Morar, evocând și momentele de tensiune cauzate de articolele sale din ziarul local sau de chiulurile organizate „în bloc”.

Printre momentele amuzante readuse în atenție se numără și păcăleala de 1 aprilie 1999, când toată clasa a fugit pe deal la „slănină friptă”, dar și faptul că Mihai s-a transferat în clasa de Filologie ca să evite bacalaureatul la Matematică – motiv pentru care, spune el, „situația mea din catalog a rămas neîncheiată pentru totdeauna”.

Morar a împărtășit și o comparație emoționantă între două fotografii: una din 2010, la întâlnirea de 10 ani, și una refăcută acum, în 2025, alături de colega Flavia Zah – fondatoarea primei și celei mai mari școli private din Baia Mare, actualmente profesoară la Université de Versailles.

Ultima fotografie din postare îi surprinde pe foștii colegi „pe terasa la OJT, vizavi de liceu, unde mergeam în pauza mare la cafea și mai rămâneam și la ora următoare”.

„Au fost cei mai faini ani. Am și fugit, dar am și învățat. Ne-am prea-distrat, dar am ajuns toți bine. Fiecare cu rost. Și, chiar dacă ne vedem atât de rar, e ca și cum ne-am fi văzut ultima oară ieri”, încheie Mihai Morar.

Postarea a adunat mii de reacții în doar câteva ore, fanii apreciind autenticitatea și căldura cu care jurnalistul a rememorat perioada liceului.