A 8-a ediție One Jazz Festival va avea loc în perioada 23-24 octombrie, pregătită să aducă împreună un public larg, pasionat de muzică și dornic să se bucure de experiențe culturale de calitate.

În 2025 festivalul a fost admis în Europe Jazz Network, o asociație prestigioasă care reunește peste 200 de organizații din 38 de țări. Este o recunoaștere că ceea ce s-a construit în Baia Mare are valoare, consistență și relevanță la nivel european.

În timp, One Jazz Festival a crescut organic, adunând o comunitate de peste 5.000 de oameni și devenind un punct de referință în peisajul cultural din România.

Evenimentul este poziționat ca un festival premium, care se bucură de sprijinul unui număr select de sponsori și parteneri, oferind vizibilitate și expunere relevantă către un public de participanți de înalt nivel.

Ediția precedentă a festivalului a atras un număr de peste 1.000 de participanți, confirmând statutul său de unul dintre cele mai importante festivaluri de jazz indoor din România și, probabil, singurul festival independent de acest tip la scară națională.