În ultimele zile băimărenii și-au amintit de citatul unui fost ptreședinte care a rămas celebru: Iarna nu-i ca vara. Revltați că utilajele de deszăpezire nu au ajuns și pe strsda lor, deși au domiciliul în Municipiul Baia mare și plătesc taxe și impozite, aceștia s-au văzut siliți să iasăî să dea la lopată ca să poată ieși din curți.



„Deszăpezirea se face doar pe unele străzi din Ferneziu, str Gutinului de la nr 47 – 56 la noi au uitat. Jepul cu lamă a trecut pe lângă strada noastră. Noi nu mai plătim impozite”, spune Daniel Hoban.

