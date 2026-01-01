”Cloud Dancer”, o nuanță de alb aerat și echilibrat, descrisă ca o culoare calmă și liniștitoare, simbolizând claritate, reflecție și un nou început a fost desemnată culoarea anului 2026 de Pantone Color Institute. Este prima dată în istoria alegerilor Pantone când o nuanță de alb este desemnată culoarea anului.

Cloud Dancer (alb neutru, aproape ”non‑culoare”) nu e doar o nuanță albă, e un statement despre stare de spirit: calm, reflecție și claritate, spațiu pentru creativitate, simplitate și versatilitate în design, simbol al unor noi începuturi într‑o lume ”supraîncărcată”. Experții în design prevăd că această tendință va influența moda, designul interior și alte domenii creative.

Modă & Stil: Alburile devin o bază pentru capsule wardrobes (garderobe minimalistice), fiind folosite în piese clasice — tricouri, cămăși, paltoane — care sugerează „lux discret”. Designeri și case de modă au inclus deja nuanțe similare în colecții pentru primăvară/vară 2026.

Design interior & Decor: Cloud Dancer e ideală ca fundal luminos în locuințe, pentru pereți, textile, ceramică sau mobilier minimalist. Această nuanță poate fi folosită ca „canvas” neutru pentru a evidenția alte culori sau texturi.

Branding & UI: În designul de produs și interfațe digitale, poate crea un look curat, ușor de citit și modern.

Unii experți văd alegerea ca un răspuns la nevoia de simplificare într‑o perioadă agitată. Alții critică decizia, argumentând că un alb atât de neutră poate părea ”necolorat” sau prea minimalist și că alte instituții de trenduri (ex. WGSN) propun culori mai energice precum verde, teal sau tonuri vibrante pentru 2026.