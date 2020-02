Vremea s-a racit fata de zilele precedente. Cerul a fost mai mult noros si pe arii extinse au cazut ploi si cu caracter de aversa, iar izolat s-au semnalat lapovita si ninsoare. In zona montana inalta a nins. Pe arii restranse cantitatile de apa au depasit 20 l/mp. Cantitatea maxima de apa inregistrata a fost de 28.8 l/mp, la Baia Mare. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari, in Baia Mare de pana la 36 km/h, iar in zona montana inalta de pana la 50 km/h, la Vf. Iezer.

Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. A nins in zona de munte, strat proaspat de zapada care masoara in afara partii carosabile aproximativ 20 de cm. A nins viscolit la primele ore ale diminetii in Pasul Gutai. S-a actionat cu utilaje si material antiderapant. Vantul a prezentat viteze de pana la 40 km/h in Pasul Gutai. Stratul de zapada framantata depus pe carosabilul DN18 masura pana la 2 cm. Vizibilitatea este redusa in trafic, sub 150 de metri, in Pasul Gutai, intre km 20 si km 30. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm se gaseste depusa pe carosabil pe DN 18 si DN17C la Viseu de Sus, respectiv pe DN18, in Pasul Prislop intre km 160 si km 180. Celelalte sectoare de drumuri nationale au carosabilul curat si umed. Fulguieste la Viseu de Sus si pe Dealul Pietris, ninge la Borsa. Ploua slab in zona Baia Mare.

S-a actionat cu 18 utilaje si raspandit 264 tone de material antiderapant. Carosabilul sectoarelor de drumuri judetene este curat si umed. S-a intervenit cu 22 de utilaje si imprastiat 603 tone de material antiderapant. Debitele si nivelurile cursurilor de apa din judet au fost variabile. Nu sunt atinse cote de atentie pe niciun curs de apa in judet. Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Stratul de zapada masoara: 19 cm la Vf. Iezer, 8 cm la Baiut, 4 cm in Pasul Gutai si la Cavnic, 2 cm pe Valea Vaserului, la Șieu, Luhei, Baia Borsa, 1 cm in Poiana Borsa, Moisei, Leordina, Ocna Sugatag si Suciu de Jos. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -8 grade la Vf. iezer, -3 grade in Pasul Prislop, -1 grad la Borsa, Cavnic si Pasul Gutai, 1 grad la Viseu de Sus, Sighetu Marmatiei si Targu Lapus, 2 grade la Ocna Sugatag, 4 grade in Baia Sprie, Baia Mare, Seini, Somcuta Mare.

Vremea va continua sa se raceasca astazi in judet. Cerul va fi variabil, temporar noros in cursul zilei, cand local la munte si pe arii restranse in rest vor cadea precipitatii predominant sub forma de ninsoare. Izolat, la munte, cantitatile de apa vor depasi 10-15 l/mp. Se va depune strat nou de zapada, mai ales in zona montana. Vantul va prezenta intensificari temporare indeosebi in cursul zilei, cu viteze de pana la 55-60 km/h, iar pe crestele montane cu viteze la rafala care vor depasi 120 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 3 grade, iar cele minime intre -11 si -8 grade.

CJSU recomanda conducatorilor auto sa conduca preventiv, sa isi adapteze viteza la conditiile din trafic si de pe carosabil, dar si cele meteorologice, sa foloseasca luminile de intalnire si pe cele de ceata, sa utilizeze frana de motor pentru reducerea vitezei, sa pastreze o distanta care sa le permite oprirea autovehiculelor in siguranta.