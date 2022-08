ÎPS Teodosie a câștigat procesul cu Poliția Română după ce a ieșit din izolare pentru a săvârși slujba din 24 ianuarie iar amenda de 1.000 de lei a fost anulată, a transmis marți avocatul Adrian Cuculis.

ÎPS Teodosie, amendat de catre politia din Constanta ca nu a respectat masura abuziva a izolarii la domiciliu, castiga procesul cu politia romana si anuleaza amenda de 1000 de lei dar se si constata ca slujba din 24 ianuarie de pe faleza cazinoului din Constanta a fost savarsita in mod legal. Procesul l-am pornit in ianuarie iar 8 luni de zile am reusit sa dovedim ca IPS Teodosie a fost amendat pr nedrept si “izolat” in mod abuziv, a anunțat avocatul.

De asemenea, s-a anulat amenda de 1.000 de lei.

„Se și constată ca slujba din 24 ianuarie de pe faleza cazinoului din Constanța a fost săvârșită în mod legal. Procesul l-am pornit în ianuarie iar 8 luni de zile am reușit să dovedim că ÎPS Teodosie a fost amendat pr nedrept și „izolat” în mod abuziv”, spune avocatul Adrian Cuculis.

ÎPS Teodosie a oficiat slujba în biserică, deși ar fi trebuit să fie în izolare pentru că a intrat în contact cu o persoană confirmată cu COVID-19.