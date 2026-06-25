Unul dintre monumentele emblematice ale municipiului Baia Mare intră într-un amplu proces de reabilitare. Statuia Minerului din Piața Revoluției, un simbol care veghează această zonă a orașului de aproximativ 75 de ani, va beneficia de lucrări de curățare și cosmetizare.

Monumentul face parte din identitatea orașului și amintește de perioada în care mineritul a avut un rol esențial în dezvoltarea Băii Mari. Potrivit informațiilor transmise, lucrările vor dura aproximativ două luni, iar la final statuia ar urma să își recapete aspectul demn de importanța sa istorică.

Reabilitarea acestui monument ar putea reprezenta primul pas într-un program mai amplu de restaurare a simbolurilor istorice ale municipiului. Sunt vizate și Statuia Ostașului Român, locul unde au loc manifestările oficiale ale orașului, precum și Statuia Minerului din Piața Minerilor, un alt monument care are nevoie de intervenții.

Pentru bugetul anului 2026 au fost solicitate fonduri necesare pentru restaurarea acestor obiective, astfel încât monumentele care păstrează memoria orașului să fie readuse într-o stare corespunzătoare.

După finalizarea lucrărilor, peste aproximativ două luni, Statuia Minerului din Piața Revoluției ar putea redeveni unul dintre reperele vizuale ale municipiului Baia Mare, într-o formă care să reflecte importanța sa pentru comunitate.