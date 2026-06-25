Cererea de finanțare depusă de scriitorul și fostul lider politic local Iovu Martin pentru publicarea a două volume dedicate Țării Lăpușului a fost respinsă în cadrul ședinței Consiliului Local Târgu Lăpuș desfășurate miercuri, 24 iunie.

Potrivit lui Iovu Martin, suma solicitată, în valoare de 8.000 de lei, urma să fie folosită exclusiv pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de tipar și corectură pentru două lucrări: „Amintirile unui rapsod lăpușean – Proză – Istoric” și „Poezii de pe plai străbun”. Cele două volume însumează peste 560 de pagini și sunt dedicate conservării identității, graiului și tradițiilor din Țara Lăpușului.

Într-o declarație publică, Iovu Martin a afirmat că principalul opozant al proiectului a fost primarul Herman Vlad, pe care îl acuză că a ignorat valoarea culturală și documentară a celor două cărți.

Totodată, acesta a amintit că, în campania electorală din 2024, actualul edil ar fi beneficiat de sprijinul și voturile formațiunilor pe care le conducea la acea vreme – Uniunea Salvați România și Partida Romilor Pro-Europa.

„Proiectele mele literare vor merge înainte, iar în perioada următoare voi reveni cu noi detalii”, a transmis Iovu Martin, mulțumind în mod ironic consilierilor care au votat împotriva finanțării.

Până la acest moment, reprezentanții Primăriei și ai Consiliului Local din Târgu Lăpuș nu au prezentat public motivele care au stat la baza respingerii solicitării de finanțare.