Ieri, 24 iunie a.c., în jurul orei 18.15, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare-Biroul Rutier au intervenit pe bulevardul Independenței pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu pagube materiale.

Din primele verificări efectuate, a reieșit faptul că un bărbat de 57 de ani, care ar fi condus un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere la punerea în mișcare de pe loc, respectiv dintr-o parcare situată pe bulevardul Independenței și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism. Ulterior, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat într-un alt vehicul parcat regulamentar.

Conducătorul auto de 57 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,39 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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Astăzi, 25 iunie, în jurul orei 02.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au oprit pentru control un autoturism care circula pe direcția Seini- Viile Apei.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un tânăr de 28 de ani, din județul Satu Mare.

Întrucât tânărul emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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Tot astăzi, în jurul orei ora 01.10, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației, împreună cu cei din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Sarasău au oprit pentru control, în localitatea Tisa, un autoturism care circula pe DN 18.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La aproximativ trei ore distanță, respectiv la ora 04:10, pe aceeași arteră de circulație, polițiștii au oprit un alt autoturism pentru control. Rezultatul testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În toate cele patru situații, cei în cauză au fost conduși la o unitate medicală pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge, iar polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.

Polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic să adopte un comportament responsabil.