Municipiul Baia Mare va găzdui, în perioada 28 iunie și 19 iulie, o serie de evenimente culturale, educaționale și economice dedicate relației de prietenie și cooperare dintre România și Republica Populară Chineză, organizate de Primăria Municipiului Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș, Camera de Comerț și Industrie România – China Maramureș și Ambasada Republicii Populare Chineze în România. Evenimentele se desfășoară în cadrul programului „Sub semnul Dragonului – o cultură, o experiență, o lună de descoperiri”.

Punctul central al manifestărilor îl reprezintă vizita oficială în Baia Mare, în 28 și 29 iunie, a Excelenței Sale Chen Feng, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România, însoțit de reprezentanți ai mediului diplomatic, cultural și economic chinez. Programul vizitei include întâlniri oficiale cu reprezentanții administrației locale și județene, precum și participarea la evenimente culturale și de promovare a cooperării bilaterale.

Astfel, duminică, 28 iunie, de la ora 17:00, la Turnul Ștefan, va fi vernisată expoziția de fotografie „Șoapte de pe acoperișul lumii”, oferind publicului ocazia de a descoperi imagini spectaculoase și perspective autentice asupra spațiului cultural chinez. Tot în data de 28 iunie, de la ora 21:00, Câmpul Tineretului va găzdui evenimentul „Noaptea Dorințelor – un oraș, o noapte, mii de lumini”, un moment unic pentru Baia Mare. În premieră, 1.500 de lampioane cu LED vor fi lansate simultan, transformând cerul orașului într-un spectacol de lumină și speranță. Înaintea lansării, începând cu ora 19:00, băimărenii sunt așteptați pe Câmpul Tineretului la demonstrații de arte marțiale în cadrul programului „Calea Wushu”, spectacole cu lei chinezești și întâlniri cu mascotele Pandi și Dragonel.

Luni, 29 iunie, la Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor, va avea loc deschiderea oficială a evenimentelor dedicate Lunii Chinezești la Baia Mare. Sub genericul „Sub semnul Dragonului – o cultură, o experiență, o lună de descoperiri”, programul va include o conferință și dezbateri reunite sub tema „China, dincolo de Marele Zid”, precum și întâlnirea de afaceri „Bridge to Business”, menită să faciliteze dialogul economic și dezvoltarea de noi parteneriate. În aceeași zi, de la ora 16:00, într-unul dintre spațiile pavilionare de pe Malul Săsarului, va fi inaugurat oficial Spațiul Cultural Chinezesc „Pavilionul Dragonului”, un nou loc dedicat dialogului intercultural, promovării tradițiilor chineze și dezvoltării schimburilor culturale dintre cele două comunități. Evenimentul va fi însoțit de demonstrații de arte marțiale și spectacole tradiționale chinezești.

Unul dintre momentele de referință ale programului va avea loc în data de 1 iulie, de la ora 19:00, la Teatrul Municipal Baia Mare, unde va avea loc spectacolul „Frumusețea fără granițe: splendoarea dansului clasic chinez”, dedicat Zilei Internaționale a Dialogului între Civilizații. Susținut de prestigioasa Academie de Dans din Beijing, spectacolul aduce pe scenă eleganța și rafinamentul uneia dintre cele mai vechi forme de expresie artistică din lume, într-o producție care îmbină tradiția, simbolurile și valorile culturii chineze. Evenimentul este organizat de Ambasada Republicii Populare Chineze în România, Primăria Municipiului Baia Mare și Camera de Comerț și Industrie România–China, Filiala Maramureș, și reprezintă o oportunitate rară pentru publicul băimărean de a descoperi frumusețea patrimoniului cultural chinez prin intermediul dansului, muzicii și artei spectacolului.

În perioada 16-19 iulie, municipiul va găzdui programul internațional „Youth Perspectives Beyond Borders”, o întâlnire între tineri băimăreni și chinezi dedicată dialogului intercultural, schimbului de experiență și descoperirii patrimoniului local. Participanții vor lua parte la activități organizate în Baia Mare și în Maramureșul Istoric, vizite culturale, ateliere tradiționale, întâlniri cu autoritățile locale și experiențe menite să apropie generațiile tinere din cele două țări. Programul va include o donație de carte pentru Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare, ritualuri tradiționale ale ceaiului chinezesc, și proiecții de film pentru publicul băimărean.