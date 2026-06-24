Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani sunt invitați să participe la cea de-a patra ediție a programului Takeover Day, organizat de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș.

Participanții vor avea ocazia să descopere activitatea din culisele unui muzeu, să afle mai multe despre profesiile din domeniul patrimoniului și să lucreze, timp de o lună, la propriul proiect cultural. Rezultatele muncii lor vor fi prezentate public în cadrul evenimentului Takeover Day – Ediția Specială, programat pentru data de 21 august 2026.

Înscrierile se desfășoară în perioada 24 iunie – 14 iulie, urmând ca rezultatele selecției să fie comunicate pe 16 iulie. Prima întâlnire de lucru este programată pentru 20 iulie, iar perioada de pregătire a proiectelor se va desfășura între 21 iulie și 20 august.

Programul funcționează în regim de voluntariat, iar numărul locurilor este limitat.

Takeover Day se desfășoară sub egida Kids in Museums, o inițiativă internațională care promovează accesibilizarea muzeelor pentru copii, tineri și familii. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș este, în prezent, singura instituție din România care a semnat Manifestul Kids in Museums, alături de muzee renumite precum British Museum, Victoria and Albert Museum și Rijksmuseum.

Cei interesați se pot înscrie prin completarea formularului pus la dispoziție de organizatori. Programul reprezintă o oportunitate de a învăța, de a lucra în echipă și de a contribui la viața culturală a comunității.